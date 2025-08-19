До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев

В Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, заявили о введении уголовной ответственности за принуждение к вступлению в брак, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в надзорном органе, в целях реализации концепции "Закон и порядок" и обеспечения принципа нулевой терпимости к правонарушениям в Уголовный кодекс РК введена новая статья 125-1, предусматривающая уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак.

Согласно Кодексу "О браке и семье", брак, заключенный по принуждению признается недействительным.

"Брак – это добровольный союз, и он может быть заключен только по обоюдному согласию. Принуждение, особенно с применением давления, угроз, психологического или физического насилия – это нарушение фундаментальных прав человека. В большинстве стран принуждение к браку – это серьезное преступление, потому что такой брак может сопровождаться изоляцией, насилием и даже попытками самоубийства со стороны жертвы. В некоторых странах принуждение к браку признается формой торговли людьми". Пресс-служба ГП РК

По данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет в Казахстане зарегистрировано 257 таких уголовных дел, 95% из которых были прекращены.

"Согласно новой норме, принуждение к браку путем угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы до 2 лет, а при тяжких последствиях до 10 лет". Пресс-служба ГП РК

Также внесены изменения в статью 125 Уголовного кодекса РК, исключающие возможность прекращения дела при добровольном освобождении потерпевшей.

"Теперь похищение женщины с целью принудительного брака будет квалифицироваться по совокупности статей 125 и 125-1 Уголовного кодекса РК". Пресс-служба ГП РК

Закон, предусматривающий уголовную ответственность за сталкинг и принуждение к браку, Касым-Жомарт Токаев подписал 16 июля 2025 года.