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Общество

Редкие кадры пеликанов в Алматинской области запечатлел фотограф

Редкие кадры пеликанов в Алматинской области запечатлел фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 13:25 Фото: Павел Михеев
Известный алматинский фотограф поделился уникальными кадрами. В этот раз в его объектив попали пеликаны, сообщает Zakon.kz.

Фотограф Павел Михеев поделился кадрами стаи пеликанов, которых заметил 11 апреля на озерах в Алматинской области. Редкие снимки он опубликовал на своей станице в Instagram.

"На снимках розовый и кудрявый пеликан. Они каждый год прилетают к нам, чтобы выводить потомство. Съемка больших птиц меня всегда привлекает своей красотой. Этим природа нам показывает, как прекрасна планета и ее обитатели. Я каждый год наблюдаю и снимаю перелет журавлей по Алматинской области, а сейчас пора пеликанов". Павел Михеев

По информации Казахской ассоциации сохранения биоразнообразия, в Казахстане есть два вида пеликанов: розовый и кудрявый. Оба занесены в Красную книгу РК.

На территории нашей страны обитает около 1600-3000 этих птиц.

У взрослых особей розового пеликана "мешок" на клюве желтый, а вокруг глаза заметно пятно голой розоватой кожи, в полете снизу на крыльях хорошо видны черные маховые перья. У кудрявого – горловой мешок красно-оранжевый, голого розоватого пятна вокруг глаза нет, в полете маховые перья серые.

Эти птицы живут колониями, в которых могут быть десятки и сотни гнезд. Они предпочитают обширные водно-болотные угодья с хорошими рыбными запасами.

Наиболее крупные колонии таких пеликанов находятся на северном побережье Каспия, Тургайской ложбине, Тенгиз-Коргалжынской впадине, в дельтах рек Или, Тентек и Черный Иртыш, озерах Алакольской впадины, в среднем течении и дельте Сырдарьи, на озере Балхаш.

Зимовать они улетают на Ближний и Средний Восток, в Средиземноморье, Северную Индию, часть розовых пеликанов еще и в Африку.

Ранее в Казахстане выбрали птицу 2025 года. Пернатым символом стал стервятник. Что это означает для биоразнообразия страны и почему предпочтение отдали этому хищнику – в материале Zakon.kz.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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