Радость с пользой: все больше казахстанцев отдают предпочтение практичным новогодним подаркам

Традиция дарить на Новый год символические сувениры постепенно уходит в прошлое. Все больше казахстанцев делают выбор в пользу практичных подарков. В частности, всплеск интереса к своей продукции перед Новым годом отмечают производители "умной" бытовой техники, сообщает Zakon.kz.

Учитывая нынешний темп жизни, неудивительно, что люди хотят найти под елкой нечто, способное сэкономить их время и помочь в быту, оставив "лазейку" для простых посиделок в семейном кругу за чашечкой чая.

Новогоднее желание множества казахстанцев сбылось благодаря бренду TROUVER, который еще и приумножил чудо, предложив формат бандлов, – проще говоря, комплектов. Ведь один подарок – хорошо, а два – лучше! Так, приобретая в декабре робот-пылесос, в "дуэте" с ним абсолютно бесплатно вы получите еще одно устройство для уборки или ухода за собой. Презент можно вручить в полном объеме, разделить или вовсе оставить себе. Тем более бандлы предлагаются на любой вкус и кошелек – от относительно бюджетных до люксовых.

Универсальная база

Робот-пылесос TROUVER E20 Pro + вертикальный пылесос TROUVER J10.

Робот развивает мощность всасывания на уровне 5000 паскалей, что сопоставимо с полноразмерными проводными пылесосами. Этого достаточно, чтобы эффективно собирать пыль, шерсть и мелкий мусор с ковров и твердых покрытий. Технология 3DAdapt™ для объезда препятствий и высокая автономность позволяют убрать квартиру площадью 175 м² за один цикл. Вертикальный "помощник" пригодится для быстрой точечной уборки.

Фото: TROUVER

Чистота и красота

Идеальный сюрприз для жены, мамы, бабушки, сестры или подруги. Ведь в комплекте с роботом-пылесосом TROUVER E20s Pro Plus идет фен TROUVER Turbo.

Первый оснащен станцией самоочистки от сухого мусора и боковой щеткой с U-образной щетиной, которая прекрасно справляется с уборкой в углах и вдоль плинтусов.

Второй может похвастаться 4 температурными режимами и воздушным потоком в 65 м/с. Как заявляет производитель, такой фен сушит волосы в среднем на 30-40% быстрее базовых моделей. То есть одна покупка "закроет" сразу два остро стоящих в праздники вопроса – наведения чистоты после торжества и красоты перед важными встречами.

Для просторных домов и занятых людей

Мы добрались до премиального сегмента – робот-пылесос TROUVER Z50 Ultra и вертикальный пылесос TROUVER J20. Такая пара замечательно впишется в просторные помещения и быстро "подружится" с занятыми хозяевами. Z50 Ultra обладает интеллектуальной навигацией, высокой силой всасывания в 19 000 паскалей и автоматической станцией обслуживания с автономностью до 120 дней. Участие в процессе человека сведено к минимуму.

Фото: TROUVER

Влажная уборка и быстрая сушка

Его величество флагман линейки – робот-пылесос TROUVER Z60 Ultra Roller Complete в изысканном сопровождении фена-стайлера TROUVER Master 10 с 8 насадками.

Робот оснащен роликовой системой влажной уборки, которая моет полы только чистой водой с автодобавлением чистящих средств, а высокая мощность всасывания в 28 000 паскалей позволяет сравнивать его эффективность с профессиональной клининговой техникой. Он уверенно переходит через межкомнатные пороги, а также заезжает под мебель высотой около 9,6 см, убирая зоны, которые обычно остаются без внимания.

Фото: TROUVER

Фен-стайлер предлагает интеллектуальный контроль температуры, снижая риск перегрева волос.

Для тех, кого больше интересуют цифры, чем слова. Бандл выигрывает у других вариантов подарков не только с точки зрения функциональности, но и экономики: вы приобретаете две вещи по цене одной, превращая традицию обмена презентами в долгосрочную инвестицию в комфорт.

