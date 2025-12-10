Беглеца, скрывавшегося в России после убийства бизнесмена, экстрадировали в Казахстан

Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадировали из России казахстанца, подозреваемого в убийстве павлодарского предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

Известно, что 21 февраля 2025 года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим.

В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома.

"Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Затем подозреваемый спрятал тело погибшего и его автотранспортное средство в своем гараже, после чего скрылся за пределами Казахстана.

В марте 2025 года его задержали на территории России и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадировали на Родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

В Генпрокуратуре пояснили, что за инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

