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События

Жители Алматы отдали 145 млн тенге, но так и не дождались обещанных авто из Кореи

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 09:21 Фото: pexels
Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин РК для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 20 декабря 2024 года поделилась пресс-служба надзорного органа страны.

"Подозреваемый в 2023 году, обещав доставить из Республики Корея автомашины по цене ниже рыночной, обманным путем завладел денежными средствами шести потерпевших – жителей Алматы, причинив им в совокупности ущерб на сумму свыше 145 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину", – следует из релиза, распространенного в пятницу.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

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21 ноября 2024 года стало известно, что Россия выдала казахстанца, находившегося в розыске 15 лет. По данным Генпрокуратуры РК, его подозревают в совершении изнасилования заведомо несовершеннолетней и организации ее убийства в группе лиц по предварительному сговору.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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