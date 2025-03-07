Мошенника, завладевшего 100 млн тенге, экстрадировали из Германии в Казахстан

Сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Федеративной Республики Германия экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В январе 2023 года вместе с двумя соучастниками он под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманом завладел деньгами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге, сообщили в Генпрокуратуре РК.

По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе Нюрнберг ФРГ. После чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан фигурант был экстрадирован на Родину.

Сейчас он водворен в следственный изолятор.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.