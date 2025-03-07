Мошенника, завладевшего 100 млн тенге, экстрадировали из Германии в Казахстан
В январе 2023 года вместе с двумя соучастниками он под видом доставки крупной партии казахстанской мягкой пшеницы, создав мнимые фирмы, обманом завладел деньгами доверчивого предпринимателя на общую сумму свыше 100 млн тенге, сообщили в Генпрокуратуре РК.
По горячим следам органы уголовного преследования одного из фигурантов задержали, оставшиеся двое, опасаясь привлечения к установленной ответственности, скрылись, в связи с чем были объявлены в международный розыск.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного подозреваемого удалось установить в октябре прошлого года в городе Нюрнберг ФРГ. После чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан фигурант был экстрадирован на Родину.
Сейчас он водворен в следственный изолятор.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.