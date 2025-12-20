Япония будет участвовать в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау

Выступая на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония", глава государства приветствовал решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау, сообщает Zakon.kz.

По его словам, большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом.



"Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также озвучил, что в рамках его визита в Японию подписано более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов.