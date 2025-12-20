#Казахстан в сравнении
События

Об упрощении визовых процедур с Японией высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:10 Фото: akorda.kz
Выступая на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония", Касым-Жомарт Токаев указал приоритетные направления взаимодействия с Японией в туристической сфере, сообщает Zakon.kz.

Это разработка единого туристического маршрута, упрощение визовых процедур.

"Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии", – сказал президент.

Это, по его словам, позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а казахстанцам – прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца.

"Хочу вновь поздравить Японию с успешным проведением ЭКСПО 2025 в Осаке. Рады получению золотой награды в номинации "Раскрытие темы выставки", – резюмировал президент.

Во время выступления он также приветствовал решение правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау.

