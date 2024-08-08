Эмомали Рахмон прибыл в столицу Казахстана
Фото: primeminister.kz
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония", сообщает Zakon.kz.
По информации правительства, главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.
"На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь – июнь текущего года объем взаимной торговли между двумя странами составил 575,7 млн долларов. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%", – говорится в сообщении.
Также, как отметили в правительстве, одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана и Азербайджана.
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