Филиалы японских вузов могут открыть в Казахстане

Флаги Японии и Казахстана, Япония и Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:35 Фото: senate.parlam.kz
Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в нашей стране представительства японских университетов и образовательных центров, сообщает Zakon.kz.

20 декабря на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония" президент указал, что человеческий капитал – это главный двигатель развития.

"Япония убедительно доказала правильность данной формулы. Сила вашего государства – в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями. Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов. Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров", – сказал глава государства.

Помимо этого, он выступил еще с двумя предложениями совместной деятельности с Японией.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
