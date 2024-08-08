Филиалы двух университетов открыли в Казахстане и Узбекистане
Фото: primeminister.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев на заседании первого Высшего межгосударственного совета объявили об открытии филиалов двух университетов в Казахстане и Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в узбекском городе Чирчик открылся филиал Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова.
"Также в Алматы начал работу филиал Ташкентского института инженеров, ирригации и механизации сельского хозяйства. Мы в торжественной обстановке дали старт этим учебным заведениям", – объявил глава государства.
Ранее Токаев наградил президента Узбекистана орденом "Алтын кыран".
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