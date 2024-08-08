Филиалы двух университетов открыли в Казахстане и Узбекистане

Фото: primeminister.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев на заседании первого Высшего межгосударственного совета объявили об открытии филиалов двух университетов в Казахстане и Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

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