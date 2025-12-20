#Казахстан в сравнении
Токаев обратился к правительству Японии с двумя предложениями

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 10:23 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев предложил Японии создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Как он указал на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония", особое значение Казахстан придает развитию сельского хозяйства.

"Страны Центральной Азии имеют традиционно сильный агропромышленный комплекс и могут играть более важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Для Казахстана практический интерес представляет японский опыт внедрения ресурсосберегающих технологий, селекции засухоустойчивых культур, развития "умных" ферм. В этой связи предлагаем создать Исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства с привлечением японских ученых и профильных экспертов. Предлагаем провести в Астане первую встречу ученых и исследователей в сфере прикладной науки наших стран в формате "Центральная Азия – Япония", – сказал президент.

Глава государства также озвучил, что в рамках его визита в Японию подписано более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
