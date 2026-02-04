#Казахстан в сравнении
События

Холдинг "Байтерек" расширяет инвестиционное и финансовое сотрудничество с Пакистаном

Подписание с Habib Bank Limited, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 18:21 Фото: Подписание с Habib Bank Limited/АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"
Со 2 по 4 февраля т.г. председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин принял участие в деловых мероприятиях высокого уровня в рамках официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Пакистан.

Визит был направлен на развитие инвестиционного, торгово-экономического и финансового сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном.

В состав делегации холдинга "Байтерек" вошли председатель правления АО "Банк Развития Казахстана" Марат Елибаев, председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова и председатель правления АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Аллен Чайжунусов.

Во время поездки делегация холдинга провела ряд двусторонних встреч с представителями ведущих пакистанских финансовых и инвестиционных институтов, а также крупных логистических, инфраструктурных и венчурных компаний – TCS Private Limited, Teamup Ventures, Fauji Foundation, House Building Finance Company, Habib Bank Limited, Meezan Bank Limited, Classic Industrial Trading Pvt. Ltd, Norson Chemical Industries и Askari Bank.

Фото: Встреча с Fauji Foundation/АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

Стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, развитие торгового и проектного финансирования, логистических маршрутов и сотрудничество в сфере исламского финансирования.

"Холдинг "Байтерек" в новом статусе инвестиционного холдинга ориентирован на выстраивание долгосрочных партнерств и сопровождение проектов с высокой добавленной стоимостью. Мы рассматриваем Пакистан как перспективного партнера по развитию торгового и инвестиционного взаимодействия и готовы предлагать финансовые и инвестиционные инструменты для реализации совместных проектов бизнеса двух стран", – подчеркнул Р. Карагойшин в ходе встреч.

Также представители холдинга приняли участие в Казахстанско-пакистанском бизнес-форуме с участием государственных органов, квазигосударственного сектора и бизнеса обеих стран. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества в сферах инвестиций, логистики, транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, финансовых услуг и цифровых решений. На полях форума проведены встречи и церемония подписания двусторонних документов.

Ключевым итогом визита в Пакистан стало подписание холдингом стратегических документов о сотрудничестве.

Фото: Подписание с TCS Private Limited/АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

Первый меморандум подписан между холдингом "Байтерек", компанией "Kazakh Grain Corporation Ltd" и пакистанской логистической компанией TCS Private Limited. Документ направлен на развитие международного партнерства в сфере логистики и транспортной инфраструктуры, поддержку и совместную реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на оптимизацию глобальных цепочек поставок, развитие распределительных центров, повышение транзитного потенциала и экспортных возможностей Казахстана, включая модернизацию инфраструктуры Каспийского моря и расширение сотрудничества на пакистанском рынке.

Фото: Бизнес-форум Казахстан – Пакистан/АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

Второй меморандум о сотрудничестве подписан между холдингом "Байтерек" и Habib Bank Limited, который предусматривает развитие взаимодействия в сфере финансирования и поддержки торгово-инвестиционных проектов между Казахстаном и Пакистаном, включая проектное и торговое финансирование, обмен экспертизой в банковской и инвестиционной сфере, а также содействие привлечению инвестиций и развитию совместных инициатив бизнеса двух стран.

Третий меморандум подписан между АО "Отбасы банк" и Meezan Bank Limited и ориентирован на развитие сотрудничества в сфере жилищного финансирования и исламских финансовых инструментов.

Фото: Подписание с Meezan Bank Limited/АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

В рамках визита также были обсуждены вопросы участия Холдинга "Байтерек" в финансировании стратегических инвестиционных проектов, развития транзитных маршрутов между Центральной и Южной Азией, а также возможности использования инструментов исламского финансирования и международных финансовых центров для привлечения капитала.

Айсулу Омарова
