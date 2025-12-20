В Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося шторма

В Алматы и 16 областях Казахстана на 21 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.



Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. Ночью на юге, в горных районах области ожидается гололед, днем гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

В Алматы временами ожидаются туман, гололед.



На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед.



Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается снег, на севере области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью и утром на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северный с переходом на юго-западный, ночью на юго-востоке области, днем на западе области порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.



На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке, в центре области туман. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.



Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед.

Ночью в Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде ожидаются временами снег, низовая метель.



В области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области сильный снег. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-востоке, севере области порывы 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед.



Днем на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег. Временами ожидается гололед. На юге, востоке, в горных районах области туман. На востоке, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.



В области Абай ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, западе, в горных районах области низовая метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный, ночью и утром на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гололед, туман. В Туркестане временами ожидается туман.



Ночью на юге, в горных районах, днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье, 21 декабря.

