События

Туманы, ветра и снегопады: непогода охватит Казахстан

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 17:01 Фото: unsplash
Синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресение, 21 декабря, сообщает Zakon.kz.

В стране сохранится непогода.

"Cеверо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью", – говорится в сообщении.

На востоке страны, в горных районах юга и юго-востока ожидается сильный снег. На юго-западе, юго-востоке страны в дневные часы – осадки в виде дождя и снега.

В целом по республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.

О погоде в Алматы, Астане и Шымкенте в ближайшие дни можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
