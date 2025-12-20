Туманы, ветра и снегопады: непогода охватит Казахстан
Синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресение, 21 декабря, сообщает Zakon.kz.
В стране сохранится непогода.
"Cеверо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью", – говорится в сообщении.
На востоке страны, в горных районах юга и юго-востока ожидается сильный снег. На юго-западе, юго-востоке страны в дневные часы – осадки в виде дождя и снега.
В целом по республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра.
