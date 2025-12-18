30-градусные морозы идут на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 19-21 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

19 декабря в Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В области 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 18-23, на северо-востоке области 26 мороза. В Актобе 19 декабря ожидается гололед.

19 декабря на севере, юге Костанайской области ожидается туман. 20 декабря ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30 мороза.

19 декабря ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На западе области ожидается туман, днем гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. 20 декабря ожидаются снег, метель, туман, на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30-35 мороза. В Петропавловске 19 декабря днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с. 20 декабря ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 33-35 мороза.

19 декабря в Акмолинской области ожидаются ночью на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области временами 25 м/с. 20 декабря ожидаются снег, метель, туман, днем на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-30 мороза. В Кокшетау 19 декабря днем ожидаются снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 19 декабря днем ожидаются снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 25-27 мороза.

19 декабря днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. 21 декабря ночью снег, метель, на севере, востоке области сильный снег, днем на севере, востоке области снег, метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25 мороза, днем с дальнейшим понижением.

19 декабря ночью на севере, западе, днем на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. 21 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20 мороза.

19 декабря утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области 15-18 м/с. 21 декабря ночью снег, метель, на севере, востоке области сильный снег, днем на севере, востоке области снег, метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20 мороза, днем с дальнейшим понижением.

19 декабря ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается снег. На севере, в центре области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. 21 декабря снег, метель, днем на севере, востоке области сильный снег. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 22 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25 мороза. В Семее 19 декабря ожидается ночью снег, днем низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с.

19 декабря ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке области небольшой снег. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 21 декабря снег, метель, днем на севере, востоке области сильный снег. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 22 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 20-25 мороза. В Усть-Каменогорске ожидается ночью снег, днем низовая метель. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

19 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

19 декабря на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. На юге, востоке области туман. В Атырау ожидается туман.

19 декабря в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



19 декабря ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 19 декабря временами ожидаются туман, гололед.



19 декабря на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман.



19 декабря на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.



19 декабря на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18 м/с. В Конаеве временами ожидаются гололед, туман.

В Алматы временами ожидаются гололед, туман.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на пятницу, 19 декабря 2025 года.

