"Мәңгілік и Махаббат": как казахстанец спас двух лебедей от гибели

Зима в казахстанской степи не прощает ошибок: лед, пронизывающий ветер, морозы. И беззащитные перед стихией животные. В такие моменты все решает человеческое участие. История Бауыржана Жакупова как раз о таком спасении. Корреспондент Zakon.kz узнала подробности.

11 декабря 2025 года в Баянаульском районе Павлодарской области стояли сильные морозы. В тот день Бауыржан вместе с отцом возвращался домой после хозяйственных дел – мужчины ездили за солью для скота. Семья занимается животноводством, дорога была привычной, но один эпизод изменил обычный зимний день.

Фото: Бауыржан Жакупов

Проезжая мимо замерзшего водоема, путники заметили одинокого лебедя.

"Я попросил отца остановить машину, хотел просто снять птицу на видео. Спустился на лед, он был хрупкий, трещал под ногами. Я думал, что лебедь сейчас взлетит, но он лишь взмахнул крылом и остался на месте. Тогда стало ясно, что он не может улететь". Бауыржан Жакупов

Оставить птицу на морозе означало обречь ее на гибель. Вместе с отцом они аккуратно поймали лебедя – он даже не сопротивлялся. Когда мужчина взял его на руки, птица неожиданно прижалась крыльями, словно чувствуя, что ее спасают.

Фото: скрин из видео Instagram/jakupov_baurjan

Но на этом история не закончилась. Уже направляясь к машине, мужчины заметили вдалеке еще одно белое пятно. Это оказался второй лебедь. Его перья примерзли ко льду. Бауыржан начал согревать лед руками, чтобы аккуратно освободить птицу и не причинить ей вреда.

Позже выяснилось: самка получила травму лапы, а самец был сильно ослаблен от холода и голода.

Фото: Instagram/jakupov_baurjan

Птиц привезли домой, и они поселились в доме Бауыржана. Сейчас они чувствуют себя значительно лучше. Мужчина кормит их три раза в день дробленой пшеницей, овсом, ячменем, а особенным лакомством для птиц стала гречка.

"Аппетит у них хороший, воду пьют только чистую. К грязной даже не прикасаются. Я с ними разговариваю, пою песни на гитаре. Они привыкли ко мне, хотя самец иногда может и характер показать – щипает за руку. В целом ухаживать за ними не так сложно, как кажется". Бауыржан Жакупов

Своих пернатых подопечных Бауыржан назвал символично – Мәңгілік и Махаббат, что в переводе означает "вечная любовь".

После того, как видео со спасением лебедей появилось в соцсетях, история быстро разлетелась по Казнету. Мужчине стали звонить неравнодушные люди, предлагать помощь и даже финансовую поддержку. Однако Бауыржан отказался. Говорит, что способен сам обеспечить птиц всем необходимым. Позже с ним связались и представители центра по защите животных в Павлодаре, пригласив лебедей на осмотр к ветеринару.

"Хочу, чтобы специалисты дали заключение и назначили лечение. Я верю, что к весне самка встанет на лапу. Если все будет хорошо, я отвезу их в теплые края и выпущу на волю. Они дикие птицы, и я не имею права лишать их свободы. Но если восстановление окажется невозможным – пусть остаются у меня". Бауыржан Жакупов

Сам Бауыржан уверен: в его поступке нет ничего героического.

"У человека должно быть чувство ответственности. Сильный обязан помогать слабому. Это закон жизни. Я бы точно так же остановился, если бы на месте лебедей было любое другое животное". Бауыржан Жакупов

Как мы отметили ранее, Бауыржан занимается скотоводством. Но есть у него любимое хобби. Он пишет стихи, сочиняет музыку и сам исполняет свои песни. В свободное время играет на домбре и гитаре. На сегодня Бауыржан записал уже около 30 песен, участвовал в телепередачах в качестве гостя. Но менять свой привычный уклад жизни на эстраду он не готов. Говорит, ему больше по душе сельская жизнь, чистый воздух и то, чем он занимается.

Фото: скрин с видео Instagram/jakupov_baurjan

"Человек должен заниматься тем, что ему нравится. Музыка – это мое хобби, и я ее не оставлю. После меня моя музыка останется на этой земле". Бауыржан Жакупов

Кстати, Бауыржан часто снимает видео о своих пернатых гостях и выкладывает их в Сеть. Видео, где он поет им песню на гитаре, разлетелось в соцсетях. На кадрах лебеди спокойно сидят на диване возле Бауыржана и будто слушают своего спасителя. Казахстанцы с умилением наблюдают за ситуацией и восхищаются поступком мужчины.

История Бауыржана Жакупова – это не просто рассказ о спасенных лебедях. Это напоминание о том, что человечность не измеряется громкими поступками и не требует наград. Иногда она проявляется тихо – в решении остановиться, протянуть руку помощи и взять на себя ответственность за чужую жизнь. Именно из таких простых, но искренних поступков и складывается вера в людей, которая, как и любовь, способна согреть даже в самый суровый мороз.