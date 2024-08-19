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Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц

Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:44 Фото: Instagram/almatyzoo, коллаж Динары Халдаровой
В Алматинском зоопарке 19 августа 2024 года рассказали о процедуре, которая необходима для здоровья хищных птиц, сообщает Zakon.kz.

Кадрами неприятной процедуры администрация поделилась в Instagram.

"Друзья, на днях мы провели плановую дегельминтизацию и обработку от эктопаразитов хищных птиц. Конечно, для гордых птиц эта процедура оказалась неприятной, но она необходима для здоровья наших подопечных".Администрация зоопарка Алматы

Комментаторы поинтересовались, не обиделись ли птицы, а также предположили, что теперь они не подпустят к себе сотрудников зоопарка:

  • "Птички не обиделись?"
  • "Они вас теперь к себе не подпустят".

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18 августа 2024 года стало известно, что в Алматинском зоопарке выбирают имя для новорожденного капуцина.

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