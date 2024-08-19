Алматинский зоопарк показал неприятную процедуру, необходимую для здоровья хищных птиц
Фото: Instagram/almatyzoo, коллаж Динары Халдаровой
В Алматинском зоопарке 19 августа 2024 года рассказали о процедуре, которая необходима для здоровья хищных птиц, сообщает Zakon.kz.
Кадрами неприятной процедуры администрация поделилась в Instagram.
"Друзья, на днях мы провели плановую дегельминтизацию и обработку от эктопаразитов хищных птиц. Конечно, для гордых птиц эта процедура оказалась неприятной, но она необходима для здоровья наших подопечных".Администрация зоопарка Алматы
Комментаторы поинтересовались, не обиделись ли птицы, а также предположили, что теперь они не подпустят к себе сотрудников зоопарка:
- "Птички не обиделись?"
- "Они вас теперь к себе не подпустят".
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