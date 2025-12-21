Снег и метель накроют Казахстан 22 декабря

Синоптики "Казгидромета" рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в понедельник, 22 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега.

"Лишь на северо-западе, в центре РК под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 22 декабря объявили штормовое предупреждение.

