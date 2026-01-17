Мороз, туман и снег ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

Синоптики РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие дни – с 18 по 20 января, сообщает Zakon.kz.

Астана 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С. 19 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -15-17°С. 20 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -14-16°С. Алматы 18 января: облачно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С. 19 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С. 20 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С. Шымкент 18 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0,-2°С. 19-20 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С. Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.

