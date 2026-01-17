Мороз, туман и снег ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
Астана
18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°С, днем -18-20°С.
19 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -15-17°С.
20 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -14-16°С.
Алматы
18 января: облачно, ночью снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -11-13°С.
19 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.
20 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С.
Шымкент
18 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами гололед, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем 0,-2°С.
19-20 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.
Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на воскресенье объявили штормовое предупреждение.