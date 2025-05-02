500 поддельных прав: в Шымкенте раскрыли масштабную преступную схему
В заявлении департамента АФМ по Шымкенту за 2 мая 2025 года сказано, что пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений.
Так, установлено, что в период 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем Специализированного центра обслуживания населения №2 НАО "Правительство для граждан" Мурашимовым Ж.Р. организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.
За оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге.
В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.
"В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба АФМ РК
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Стоит также учитывать печальную статистику: в Шымкенте количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.
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