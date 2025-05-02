500 поддельных прав: в Шымкенте раскрыли масштабную преступную схему

В Шымкенте организованная преступная группа, действовавшая под прикрытием государственных служащих, создала угрозу не только правопорядку, но и жизням обычных граждан. Детали расследования Zakon.kz рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

В заявлении департамента АФМ по Шымкенту за 2 мая 2025 года сказано, что пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений.

Так, установлено, что в период 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем Специализированного центра обслуживания населения №2 НАО "Правительство для граждан" Мурашимовым Ж.Р. организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов.

За оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге.

В результате как минимум 500 лиц незаконно получили водительские удостоверения.

"В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей. С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". Пресс-служба АФМ РК

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Стоит также учитывать печальную статистику: в Шымкенте количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.

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