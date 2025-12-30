#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев и Путин поговорили по телефону

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 16:40 Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 декабря 2025 года, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Подробности раскрыли в пресс-службе президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза Акорды следует, что:

"Главы государств обсудили текущее развитие двустороннего взаимодействия и отметили, что уходящий год был насыщенным и результативным для казахско-российских отношений. В числе ключевых итогов было подчеркнуто достижение уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, что стало важной вехой в развитии отношений между двумя государствами".

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев приветствовал наметившийся прогресс в переговорном процессе по украинскому урегулированию и подчеркнул важность продолжения политико-дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивых договоренностей.

"Вместе с тем глава нашего государства выразил осуждение попытки атаки на государственную резиденцию президента Российской Федерации, отметив, что подобные действия не способствуют продвижению мирного процесса и поиску политического решения конфликта".Пресс-служба президента РК

В завершение президенты обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года, пожелав народам двух стран благополучия и процветания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 16:40
Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕАЭС

22 декабря 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках традиционных петербургских встреч перед Новым годом. Подробнее об этой встрече можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
