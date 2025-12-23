Мангистауская область вошла в тройку лидеров по приему иностранных туристов
По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 13%. По приему иностранных туристов Мангистауская область заняла третье место в республике. Об этом сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
В регионе на 2025-2029 годы планируется реализация 17 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 198 млрд тенге. В результате будет создано более 800 новых рабочих мест.
Кроме того, в этом году были введены в эксплуатацию четыре проекта:
- апартаменты "Omir apartments" (второй этап);
- гостиничные комплексы "Wyndham Garden Aktau" и "Shahristan";
- реконструкция гостиницы "Достар".
Помимо этого, ведется строительство санаторно-курортного комплекса с термальными водами, а для развития детского отдыха на побережье Каспийского моря открыт многофункциональный центр "Aqqu Resort&Camp".
Также завершено строительство визит-центра в урочище Бозжыра, который будет запущен в предстоящем туристическом сезоне.
"В регионе реализуется комплексный план по развитию туризма. Проводится модернизация железнодорожных вокзалов Мангистау, Шетпе и Бейнеу, а также начато строительство нового аэропорта в Кендирли. Эта инфраструктура выведет отрасль на новый уровень".Нурдаулет Килыбай