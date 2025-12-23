Мангистауская область вошла в тройку лидеров по приему иностранных туристов

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев 2025 года регион посетили более 350 тысяч туристов, объем оказанных услуг составил около 17,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 13%. По приему иностранных туристов Мангистауская область заняла третье место в республике. Об этом сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В регионе на 2025-2029 годы планируется реализация 17 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 198 млрд тенге. В результате будет создано более 800 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Кроме того, в этом году были введены в эксплуатацию четыре проекта:

апартаменты "Omir apartments" (второй этап);

гостиничные комплексы "Wyndham Garden Aktau" и "Shahristan";

реконструкция гостиницы "Достар".

Помимо этого, ведется строительство санаторно-курортного комплекса с термальными водами, а для развития детского отдыха на побережье Каспийского моря открыт многофункциональный центр "Aqqu Resort&Camp".

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Также завершено строительство визит-центра в урочище Бозжыра, который будет запущен в предстоящем туристическом сезоне.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области