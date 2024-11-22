Назначен новый вице-министр цифрового развития
Об этом сообщили в пресс-службе премьера.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Мун Дмитрий Андреевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", – сказано в сообщении.
Дмитрий Мун родился в 1991 году в Астане. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО "Института экономических исследований", Астана.
В разные годы работал менеджером АО "Казпочта" и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С 2019 по 2020 год – инженер-программист Департамента АО "Национальные информационные технологии", Астана.
С 2020 по 2023 год – управляющий директор Big Data АО "Национальные информационные технологии", Астана.
С 2023 до назначения был заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии", Астана.
15 ноября 2024 года постановлением правительства Рахымжана Исакулова назначили на должность вице-министра промышленности и строительства.