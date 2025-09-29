Токаев назначил Жаслана Мадиева на новую должность

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев назначен на новую должность, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном 29 сентября 2025 года в Telegram-канале Акорды.

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (2000-2004, специальность "Мировая экономика и международные финансы"), Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления (2006-2007, специальность "магистр госуправления (MPA)", Управление экономической политикой ("Болашак"), Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School (2015-2016, магистр управления бизнесом (МВА).

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2008 годах работал главным менеджером Департамента корпоративного финансирования АО "Фонд устойчивого развития "Казына", в 2008 году – в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента РК, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", в 2009-2010 гг. – зампредседателя правления АО "KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT", в 2010-2014 гг. – управляющим директором – членом, зампредседателя правления АО "Банк развития Казахстана".

В 2014-2015 годах занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК, в 2017-2018 гг. – и.о. вице-президента, вице-президента по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы". В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО "Национальная компания "Казахстан Темир Жолы", в 2019-2020 годах – вице-министром национальной экономики РК.

С октября 2020 года по январь 2022 года работал заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Затем занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (14.01.2022-09.2022). С октября 2022 года работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

Главой МЦРИАП Жаслан Мадиев был назначен 6 мая 2024 года.

Материал по теме Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках

Также Касым-Жомарт Токаев освободил Гани Бейсембаева от должности министра просвещения. На этом посту его сменила Жулдыз Сулейменова.