В Алматы стартовал зимний городской фестиваль "Жаңа жыл на Панфилова"

В Алматы стартовал масштабный зимний городской фестиваль "Жаңа жыл на Панфилова", который объединит музыку, современное искусство, театр и активный отдых в самом центре города.

Проект станет одной из ключевых новогодних площадок мегаполиса, он развернулся на пешеходной улице Панфилова с 21 декабря.

Открытие фестиваля посвящено поддержке молодых и талантливых диджеев. С 21 по 30 декабря здесь пройдет DJ-марафон: 15 отобранных участников ежедневно будут выходить на сцену и играть двухчасовые сеты с 17:00 до 22:00. Конкурс объединит представителей новой городской музыкальной волны, а лучшие диджеи получат призы и подарки от партнеров фестиваля. Музыкальная программа станет важной частью атмосферы Панфилова, превратив улицу в живую сцену под открытым небом.

Фото: акимат Алматы

Параллельно с музыкальной программой развивается и художественная составляющая фестиваля. 16 декабря завершился open-call конкурса "Экоелка Алматы". На него поступило более 30 заявок от школьников, независимых художников, дизайнеров и творческих объединений. По итогам отбора в финал прошли 15 участников, чьи работы будут реализованы и представлены в рамках фестиваля. Каждый финалист получил грант в размере 100 тысяч тенге на создание арт-елки из переработанных и вторичных материалов. Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены в дни основного праздника, а авторы лучших работ получат денежные призы.

Фото: акимат Алматы

Кульминацией фестиваля станут 27 и 28 декабря. В эти дни на улице Панфилова пройдет иммерсивное театральное представление с участием трехметровых марионеток, актеров и световых эффектов. Сюжет шоу основан на новой городской сказке, созданной специально для Алматы, и предполагает активное взаимодействие зрителей с персонажами. Представление рассчитано как на детей, так и на взрослую аудиторию и обещает стать одним из самых зрелищных событий новогодней программы.

Фото: акимат Алматы

В те же дни на площадке фестиваля откроется городской snow-парк, где состоятся показательные катания и соревнования, а также конкурс молодых музыкантов, продолжающий идею поддержки новых имен и городских сообществ.

Фото: акимат Алматы

Организаторы подчеркивают, что "Жаңа жыл на Панфилова" – это не просто праздничное оформление улицы, а попытка создать современную городскую традицию, в которой соединяются культура, экология, музыка и живое общение. Фестиваль открыт для всех жителей и гостей Алматы и обещает стать пространством света, движения и нового городского настроения в преддверии Нового года.