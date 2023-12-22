В Алматы стартовал зимний новогодний фестиваль

Для жителей и гостей Алматы подготовлена насыщенная шоу-программа в рамках Зимнего Новогоднего фестиваля, который охватит все районы города, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ведомства, с 21 по 31 декабря 2023 года ежедневно на сценах будут выступать известные артисты, live-бэнды и DJ.

Для самых маленьких гостей предусмотрены различные детские активности: игры "Наряди Елку", "Крестики нолики", "Снежная крепость", "Серсо", мастер-классы и интерактивы с аниматорами. В программу Фестиваля также входят новогодние спектакли, розыгрыши подарков, конкурсы, народное караоке, гастроярмарка городских ресторанов и кафе.

Итак, на площади Абая ежедневно с 16:00 до 21:00 будут выступать Nazima, Мирас Жугунусов, MDee, Abdr, Ayau, Dequine, Yenlik, DJSlimKZ, театр Grow kids, live-бэнды Galam и Ava band.

На площади "Астана" ежедневно с 19:00 до 21:00 будут выступать популярные артисты Еркеш Хасен, Али Окапов, Ayree, D-band, Mercury band, Ademi, Elizat, квартет IL Canto и группа "КешYou". За диджейским пультом будет автор более 100 хитовых ремиксов, треков и мэшапов, один из самых востребованных ди-джеев страны – DJ AKHMETOFF.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, что с 27 по 31 декабря в каждом из районов города будут организованы концерты в рамках Новогоднего фестиваля:

Алатауский район – площадь перед ЛД "Алматы Арена",

Ауэзовский район – площадь перед ТЮЗ им. Н. Сац,

Бостандыкский район – ВС "Атакент",

Жетысуский район – на "Арбате" в мкр. "Айнабулак-2",

Турксибский район – дом школьников №6 по пр. Сейфуллина,

Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 347.

На указанных площадках ежедневно с 18:00 по 20:00 для жителей и гостей мегаполиса будут выступать артисты. В программе фестиваля также предусмотрены яркие выступления фокусников и аниматоров с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее в акимате города уточнили, что на Новый год состоится праздничный салют.