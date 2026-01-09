#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы городская больница № 8 превратится в современный медцентр

больница № 8, Алматы, реконструкция, ремонт , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 18:19 Фото: акимат Алматы
В Алматы планируется масштабная реконструкция городской клинической больницы № 8. Проект реализуется в рамках программы обновления медицинской инфраструктуры и направлен на системное повышение качества медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 9 января в акимате города, после модернизации медицинское учреждение станет опорным центром экстренной и плановой помощи для жителей Турксибского района.

На первом этапе предусмотрена реконструкция неэксплуатируемых корпусов 1972 года постройки. На их базе планируется открыть многопрофильный стационар для взрослого населения на 150 коек. Также будет построено новое здание приемного отделения. Диагностика и лечение пациентов будут организованы по принципу "единого окна" (check-up).

В рамках второго этапа проекта запланирована реконструкция существующего корпуса под детскую больницу на 150 коек с собственным приемным отделением.

После ввода новых корпусов жители города смогут получать широкий спектр медицинской помощи на месте, включая высокотехнологичные направления – хирургию, урологию, гинекологию, неврологию и другие. Больница будет оказывать экстренную помощь взрослым и детям в круглосуточном режиме. Также предусмотрено расширение возможностей лучевой и функциональной диагностики, а также развитие реабилитации и восстановительного лечения на базе физиотерапевтического блока.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Ожидается, что в июне текущего года будет получено заключение государственной экспертизы, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

Отмечается, что ранее учреждение функционировало под названием "Алматинская железнодорожная больница" и находилось в доверительном управлении ТОО "Казахстанский медико-косметологический институт "Парасат". В 2021 году больница была передана в коммунальную собственность Управления общественного здоровья города Алматы.

9 января в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы разъяснили ситуацию с закрытием рынка "Барлык" и проведением на территории подготовительных работ по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
