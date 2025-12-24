В Астане повара ресторана задержали из-за интересных "приправ"

В Астане на улице полицейские остановили для проверки мужчину, содержимое его барсетки оказалось причиной для задержания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) 24 декабря, в рамках республиканского ОПМ "Дәрмек" сотрудники во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который шел от автобусной остановки с барсеткой в руках, и остановили его для проверки.

"При личном досмотре было проверено содержимое барсетки. Внутри находился черный пакет с семью свертками с веществом серо-зеленого цвета и специфическом запахом, являющимся марихуаной. А также 20 пластиковых флаконов с жидким веществом желтого цвета, с характерным запахом, являющимся гашишным маслом, и 10 свертков с веществом растительного происхождения темно-серого цвета со специфическим запахом, являющимся смолой каннабиса", – сообщили в ДП.

Полицейским мужчина заявил, что работает поваром и это его "приправы" для блюд. Он действительно работает в одном из столичных ресторанов, но изъятые вещества не имеют отношения к пищевым продуктам.

По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астане наркотики смогли найти с помощью служебной собаки.