В Алматы сняли жесткое задержание у ресторана: полиция объяснила, что произошло

В Алматы на видео попало задержание мужчин на улице. В полиции раскрыли контекст произошедшего, сообщает Zakon.kz.

На распространяемых в Instagram кадрах группа мужчин из подъехавшей легковушки подходит ко входу заведения, где их встречают, судя по всему, знакомые. К ним подходят другие мужчины из припаркованной недалеко белой иномарки. Между группами завязывается словесный конфликт. В ситуацию вмешиваются полицейские. Уже на следующих кадрах на место съехалось сразу несколько служебных машин. Один из присутствовавших мужчин вел себя агрессивно, толкнул одного из сотрудников и в итоге его решили задержать. Кроме него задержали и других участников конфликта. На видео также запечатлен лежащий на земле предмет, похожий на нож.

Согласно описанию к видео, дело было около ресторана на пр. Абылай хана.

В полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел утром 11 июня.

"В службу "102" поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из заведений в центре города. Для реагирования на вызов были направлены несколько патрульных экипажей. На месте полицейские столкнулись с группой граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины проявили агрессию и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В целях обеспечения порядка и безопасности все шестеро были задержаны и доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Помимо этого, нарушители понесут ответственность за административные правонарушения.

"Вместе с тем подчеркиваем, что сотрудники полиции действовали строго в рамках закона, реагируя на реальную угрозу общественной безопасности. Никакая форма агрессии или сопротивления представителям власти не может быть оправдана, особенно когда они выполняют свой долг по охране порядка", – заявили при этом в полиции.

В мае 2025 года в Алматы задержанный мужчина устроил аварию, находясь в полицейском авто.