События

Более 86 гектаров земель Нацгвардии Казахстана, проданных в 1999 году, возвращают государству

Фото: pexels
В Главной военной прокуратуре заявили, что в ходе проверки соблюдения законодательства при использовании земель военного назначения прокуратура Шымкентского гарнизона выявила серьезное нарушение, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации за 24 декабря 2025 года, земельный участок площадью более 86 гектаров, закрепленный за одной из воинских частей Национальной гвардии, был незаконно отчужден в пользу коммерческой структуры еще в 1999 году.

В последующие годы участок неоднократно перепродавался частным лицам.

По акту прокурорского надзора воинская часть обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров купли-продажи.

В итоге суд удовлетворил исковые требования.

"В настоящее время начата процедура возврата земельного участка в государственную собственность".Пресс-служба Главной военной прокуратуры

11 декабря мы рассказывали, что многолетний пустырь на Балхаше изъяли у владельца и передали на аукцион. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
