Квартиры стоимостью 53 млн тенге возвращены государству

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Главная военная прокуратура Казахстана обеспечила возврат объектов жилого фонда в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, стало известно из сайта надзорного органа:

"По результатам проведенного анализа военной прокуратурой Актюбинского гарнизона установлены не учтенные на балансе оборонного ведомства четыре квартиры. Указанные жилые помещения на протяжении более 20 лет не имели надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов, в результате чего фактически использовались посторонними лицами без законных оснований. На основании акта надзора по иску акимата Актобе судом принято решение о возврате квартир в государственную собственность. В дальнейшем квартиры переданы на баланс Министерства обороны".

По данным Главной военной прокуратуры, оценочная стоимость возвращенного жилья составляет более 53 млн тенге.

2,1 млн га земельных участков вернули в госсобственность в Казахстане

12 января 2026 года стало известно, что активы КазНИИ культуры на 300 млн тенге вернули государству в Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
