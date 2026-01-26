Квартиры стоимостью 53 млн тенге возвращены государству

Главная военная прокуратура Казахстана обеспечила возврат объектов жилого фонда в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, стало известно из сайта надзорного органа:

"По результатам проведенного анализа военной прокуратурой Актюбинского гарнизона установлены не учтенные на балансе оборонного ведомства четыре квартиры. Указанные жилые помещения на протяжении более 20 лет не имели надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов, в результате чего фактически использовались посторонними лицами без законных оснований. На основании акта надзора по иску акимата Актобе судом принято решение о возврате квартир в государственную собственность. В дальнейшем квартиры переданы на баланс Министерства обороны".

По данным Главной военной прокуратуры, оценочная стоимость возвращенного жилья составляет более 53 млн тенге.

12 января 2026 года стало известно, что активы КазНИИ культуры на 300 млн тенге вернули государству в Алматы.