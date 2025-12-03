Редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая
Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с алтайским уларом (алтайская горная индейка), сообщает Zakon.kz.
Известно, что эта великолепная птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, обитает в Катон-Карагайском национальном парке, предпочитая окрестности отвесных скал на высоте 2000-3500 метров над уровнем моря.
"Его оперение идеально приспособлено для камуфляжа, полностью сливаясь с серой и коричневой горной породой. Это помогает улару эффективно скрываться от хищников", – уточнили специалисты.
Также интересно то, что, несмотря на суровые морозы и глубокие снега зимой, улары не спускаются вниз. Они зимуют на высокогорье, питаясь мхами на камнях и корнями горных растений.
7 октября мы рассказывали о любопытным сурке, также позировавшем на камеру в том же парке. Зверек подошел к объективу и, затаив дыхание, словно позировал, глядя прямо в камеру.
