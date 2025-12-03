#Казахстан в сравнении
События

Редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая

Алтайские улары, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 16:17 Фото: Instagram/katonkaragay_nationalpark
Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с алтайским уларом (алтайская горная индейка), сообщает Zakon.kz.

Известно, что эта великолепная птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, обитает в Катон-Карагайском национальном парке, предпочитая окрестности отвесных скал на высоте 2000-3500 метров над уровнем моря.

"Его оперение идеально приспособлено для камуфляжа, полностью сливаясь с серой и коричневой горной породой. Это помогает улару эффективно скрываться от хищников", – уточнили специалисты.

Также интересно то, что, несмотря на суровые морозы и глубокие снега зимой, улары не спускаются вниз. Они зимуют на высокогорье, питаясь мхами на камнях и корнями горных растений.

Логан из "Росомахи" думал, что ее выдумали: скрытная хищница попала на видео в Казахстане

7 октября мы рассказывали о любопытным сурке, также позировавшем на камеру в том же парке. Зверек подошел к объективу и, затаив дыхание, словно позировал, глядя прямо в камеру.

