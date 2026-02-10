#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Новости спорта
События

Снежный барс и трое детенышей попали в объектив камеры в горах РК – захватывающие кадры

снежный барс, видео, Катон-Карагай, видео , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 21:45 Фото: pixabay
В горах Восточного Казахстана зафиксировано редкое природное событие – в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка сняла снежного барса с тремя детенышами, сообщает Zakon.kz.

Видео с хищником и его потомством опубликовано на странице нацпарка в Instagram. Специалисты отмечают, что такие кадры считаются большой редкостью, поскольку детеныши снежного барса остаются рядом с матерью около двух лет. В этот период они учатся охотиться, ориентироваться в горной местности и избегать опасностей.

В администрации национального парка подчеркнули, что фиксация самки с тремя детенышами свидетельствует о благоприятных условиях обитания и стабильной экосистеме, способствующей размножению редких видов животных.

Снежный барс занесен в Красную книгу и относится к числу наиболее уязвимых хищников. Появление подобных кадров специалисты рассматривают как подтверждение эффективности природоохранных мер, реализуемых на территории парка.

Ранее популярный фотограф снял снежного барса в горах Алматы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
