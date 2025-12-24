#Казахстан в сравнении
События

Новый филиал поликлиники открыт в Жетысуском районе Алматы

открытие больницы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:51 Фото: акимат Алматы
В Жетысуском районе Алматы состоялось торжественное открытие нового филиала Центра первичной медико-санитарной помощи "Құлагер".

Ввод в эксплуатацию современного медицинского объекта стал важным шагом в развитии городской системы здравоохранения и направлен на повышение шаговой доступности и качества медицинской помощи для населения.

Филиал создан с учетом потребностей жителей района и обеспечивает полный спектр первичной медико-санитарной помощи.

Здесь будут проводиться приемы врачей общей практики и узких специалистов, профилактические осмотры и вакцинация, наблюдение беременных женщин и детей, динамическое наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а также оказание медицинской помощи на дому.

Медицинская организация оснащена современным оборудованием, соответствующим действующим стандартам, что позволяет обеспечить точную диагностику и эффективное лечение. Созданы комфортные и доступные условия, в том числе для маломобильных групп населения.

открытие новой больницы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:51

Фото: акимат Алматы

В филиале функционируют цифровой рентген, маммограф, современное УЗИ-оборудование, ЛОР и офтальмологический кабинеты, раздельные фильтры с изоляторами, собственная лаборатория и аптека.

проверка зрения, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:51

Фото: акимат Алматы

ЛОР-кабинет оснащен современным ЛОР-комбайном, а офтальмологический кабинет – офтальмоскопом, авторефрактометром, аппаратами бесконтактного измерения внутриглазного давления и биомикроскопии.

врач в новой больнице Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:51

Фото: акимат Алматы

Кабинет врача акушера-гинеколога оснащен современным многофункциональным гинекологическим креслом, видеокольпоскопом и электрокоагулятором для проведения малых оперативных вмешательств. Для беременных предусмотрено проведение кардиотокографии, позволяющей оперативно контролировать состояние плода в условиях ПМСП.

новая больница в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:51

Фото: акимат Алматы

Открытие филиала позволит снизить нагрузку на действующие медицинские организации, сократить время ожидания приема и обеспечить медицинскую помощь максимально близко к месту проживания жителей района.

Сегодня в Жетысуском районе проживает около 200 тысяч человек, при этом к государственным поликлиникам прикреплены 135 тысяч жителей, остальные обслуживаются в медицинских организациях других районов города. Ввод в эксплуатацию филиала ЦПМСП "Кулагер" позволит перераспределить потоки пациентов и поэтапно увеличить число прикрепленного населения с 15,5 до 30 тысяч человек за счет жителей Жетысуского района.

В Алматы в ближайшее время запланированы открытие филиала Городской поликлиники №1 по улице Нусупбекова, новой городской поликлиники по улице Серкебаева, двух врачебных амбулаторий (Айбасова и Саялы), а также реконструкция городской клинической больницы №4.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
