Новый филиал поликлиники открыт в Жетысуском районе Алматы
Ввод в эксплуатацию современного медицинского объекта стал важным шагом в развитии городской системы здравоохранения и направлен на повышение шаговой доступности и качества медицинской помощи для населения.
Филиал создан с учетом потребностей жителей района и обеспечивает полный спектр первичной медико-санитарной помощи.
Здесь будут проводиться приемы врачей общей практики и узких специалистов, профилактические осмотры и вакцинация, наблюдение беременных женщин и детей, динамическое наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, а также оказание медицинской помощи на дому.
Медицинская организация оснащена современным оборудованием, соответствующим действующим стандартам, что позволяет обеспечить точную диагностику и эффективное лечение. Созданы комфортные и доступные условия, в том числе для маломобильных групп населения.
Фото: акимат Алматы
В филиале функционируют цифровой рентген, маммограф, современное УЗИ-оборудование, ЛОР и офтальмологический кабинеты, раздельные фильтры с изоляторами, собственная лаборатория и аптека.
Фото: акимат Алматы
ЛОР-кабинет оснащен современным ЛОР-комбайном, а офтальмологический кабинет – офтальмоскопом, авторефрактометром, аппаратами бесконтактного измерения внутриглазного давления и биомикроскопии.
Фото: акимат Алматы
Кабинет врача акушера-гинеколога оснащен современным многофункциональным гинекологическим креслом, видеокольпоскопом и электрокоагулятором для проведения малых оперативных вмешательств. Для беременных предусмотрено проведение кардиотокографии, позволяющей оперативно контролировать состояние плода в условиях ПМСП.
Фото: акимат Алматы
Открытие филиала позволит снизить нагрузку на действующие медицинские организации, сократить время ожидания приема и обеспечить медицинскую помощь максимально близко к месту проживания жителей района.
Сегодня в Жетысуском районе проживает около 200 тысяч человек, при этом к государственным поликлиникам прикреплены 135 тысяч жителей, остальные обслуживаются в медицинских организациях других районов города. Ввод в эксплуатацию филиала ЦПМСП "Кулагер" позволит перераспределить потоки пациентов и поэтапно увеличить число прикрепленного населения с 15,5 до 30 тысяч человек за счет жителей Жетысуского района.
В Алматы в ближайшее время запланированы открытие филиала Городской поликлиники №1 по улице Нусупбекова, новой городской поликлиники по улице Серкебаева, двух врачебных амбулаторий (Айбасова и Саялы), а также реконструкция городской клинической больницы №4.