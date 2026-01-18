#Казахстан в сравнении
События

Скончалась глава Республиканского центра ПМСП

Айгуль Касымова, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 14:34 Фото: Instagram/akmaralalnazarova
18 января 2026 года из жизни ушла руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Айгуль Касымова, сообщает Zakon.kz.

О кончине врача сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Глава Минздрава отметила, что Касымова была лидером реформ в ведомстве и всех преобразований на первичном уровне.

"Это огромная, невосполнимая утрата для всей отрасли. Именно на базе Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи под ее руководством отрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии стали основой для системных преобразований и повышения доступности медицинской помощи для населения. Айгуль Кубашевна запомнится как талантливый организатор здравоохранения, блестящий менеджер, профессионал с государственным мышлением и редким чувством ответственности", – написала Альназарова.

Также министр отметила преданность покойной медицине.

"Ее отличали искренний энтузиазм, преданность профессии и глубокое понимание миссии врача и управленца. Она была человеком большой души, открытым, внимательным к людям, умеющим поддержать, вдохновить и повести за собой команду. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ней работать. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всему медицинскому сообществу. Скорбим вместе с вами. Светлая память".Акмарал Альназарова
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
15:47, 23 июля 2025
Позволит тщательно обследовать пациента: время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане
Аким Алматы посетил новое здание центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в мкр. Карасу
11:58, 15 ноября 2024
Аким Алматы посетил новое здание центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в мкр. Карасу
Медсестрам в Казахстане разрешили вести прием пациентов и ставить диагноз
16:09, 23 июля 2025
Медсестрам в Казахстане разрешили вести прием пациентов и ставить диагноз
