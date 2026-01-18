Скончалась глава Республиканского центра ПМСП

18 января 2026 года из жизни ушла руководитель Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Айгуль Касымова, сообщает Zakon.kz.

О кончине врача сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Глава Минздрава отметила, что Касымова была лидером реформ в ведомстве и всех преобразований на первичном уровне.

"Это огромная, невосполнимая утрата для всей отрасли. Именно на базе Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи под ее руководством отрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии стали основой для системных преобразований и повышения доступности медицинской помощи для населения. Айгуль Кубашевна запомнится как талантливый организатор здравоохранения, блестящий менеджер, профессионал с государственным мышлением и редким чувством ответственности", – написала Альназарова.

Также министр отметила преданность покойной медицине.