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События

Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны

экс-замминистра обороны Бакытбек Сыдыков, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:28 Фото: gov.kz
15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Бакытбека Сыдыкова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Акорде.

"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Бакытбек Сыдыков занимал должность заместителя министра обороны по вооружению и военной технике с июня 2023 года.

Кроме того, сегодня, 15 июля, президент сменил командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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