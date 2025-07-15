Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны
Фото: gov.kz
15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Бакытбека Сыдыкова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщается в Акорде.
"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Бакытбек Сыдыков занимал должность заместителя министра обороны по вооружению и военной технике с июня 2023 года.
Кроме того, сегодня, 15 июля, президент сменил командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
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