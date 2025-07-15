Бакытбек Сыдыков освобожден от должности замминистра обороны

15 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Бакытбека Сыдыкова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Акорде.

"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Бакытбек Сыдыков занимал должность заместителя министра обороны по вооружению и военной технике с июня 2023 года.

Кроме того, сегодня, 15 июля, президент сменил командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.