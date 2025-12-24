Токаев освободил от должности Рустама Баялиева

Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде 24 декабря 2025 года.

"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович освобожден от должности заведующего Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в официальном заявлении.

Рустам Баялиев родился в 1975 году.

В 1996 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международная журналистика", в 1998 году – Евразийский институт рынка по специальности "Экономика и менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом 1-й категории Государственного налогового комитета Министерства финансов РК.

1997-1999 гг. – советник заместителя акима Карагандинской области, помощник акима области;

1999-2000 гг. – помощник министра финансов Казахстана – начальник секретариата Департамента организационной и кадровой работы;

2000-2002 гг. – заместитель начальника, начальник управления Департамента финансовой политики и прогнозирования Министерства финансов Казахстана;

С января по сентябрь 2002 года – заместитель директора Департамента финансов и организационно-кадровой работы Министерства финансов РК;

2002-2003 гг. – директор Департамента регулирования торговой деятельности, экспертного контроля и вступления во Всемирную торговую организацию Министерства индустрии и торговли РК;

С февраля по август 2003 года – директор Департамента по вступлению во Всемирную торговую организацию и международному сотрудничеству Министерства индустрии и торговли РК;

2003-2004 гг. – заместитель председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК;

2004-2005 гг. – руководитель аппарата акима Акмолинской области;

2005-2014 гг. – советник генерального директора ТОО "ТПЭП";

2014-2015 гг. – председатель правления АО "Астанаэнергосервис";

2016-2022 гг. – руководитель Федерации конного спорта Алматинской области;

2024-2025 гг. – заместитель управляющего делами президента Казахстана;

С 13 февраля 2025 года – заведующий Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента. Он проработал на этой должности 10 месяцев.

Днем ранее, 23 декабря, Токаев назначил завотделом развития транспортно-логистической отрасли АП. Им стал Азамат Кескинбаев.