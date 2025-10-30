В Алматы сына задержали за убийство матери

В Алматы произошло убийство, подозреваемый – сын погибшей, сообщает Zakon.kz.

Утром 30 октября в соцсетях появилась информация о том, что в мкр. Алмагуль, в доме по ул. Дунаевского, произошло убийство: сын убил мать.

В Департаменте полиции Алматы факт подтвердили.

"По факту убийства Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в полиции.

Сегодня утром также стало известно об убийстве в Астане бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова.