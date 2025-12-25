Новогоднее чудо для детей: аким СКО исполнил желания юных петропавловцев

В Петропавловске стартовала добрая новогодняя акция "Стань Дедом Морозом". В этом году к инициативе присоединились более 500 детей из социально уязвимых категорий семей, сообщает Zakon.kz.

Ребята написали письма с самыми разными мечтами – от простых и очень теплых просьб до больших желаний, о которых они давно думали.

Одним из первых к акции присоединился аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Он вытянул письма ребят, в которых они поделились своими новогодними мечтами. Так, Мансур и Жанель Елубаевы попросили у Деда Мороза ноутбук и коньки.

"Мне тоже посчастливилось стать частью этой доброй акции. Я исполнил мечту Мансура и Жанель Елубаевых. Очень хочется, чтобы у этих замечательных детей сбывались все желания, а Новый год принес им веру в себя, крепкое здоровье, радость и большие успехи. Пусть впереди у всех наших деток будет много светлых моментов, новых целей и уверенных шагов к мечтам. Думаю, что такая акция должна стать ежегодной и уже в масштабе всей области!" – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов.

Фото: Telegram/skoakimdik

Организаторы подчеркивают: главное в этой акции – не стоимость подарка, а внимание и забота взрослых. В письмах дети часто просят то, что кажется самым простым – раскраски, пижаму, рюкзак. Но именно такие мелочи становятся для них настоящим чудом, потому что означают: их слышат и о них помнят.

Фото: Telegram/skoakimdik

В каждом письме – своя история и своя мечта. 14-летний Никита попросил велосипед. Его письмо горожанину Шамилю Шакирову.

"Обязательно купим и подарим! Это замечательная акция. Только представьте, как обрадуются дети в канун Нового года, когда их заветные желания исполнятся. Как говорится: под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается", – поделился он.

Фото: Telegram/skoakimdik

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно подойти к праздничному МАФу по улице Конституции Казахстана, 52.

"Письма написали ребята из социально уязвимых категорий семей. Сбор подарков продлится до 28 декабря. В каждом послании указаны данные ребенка и родителей, его возраст и статус семьи, а главное – заветное желание. Также в конвертах есть наши контакты для координации. Мы приглашаем всех неравнодушных горожан подарить детям праздник", – рассказал руководитель МРЦ Петропавловска Дамир Абдин.

Фото: Telegram/skoakimdik

Для личного вручения подарка необходимо заранее связаться с координаторами: Айслу (8 747 501 62 50) или Дамир (8 777 620 87 27). Они предоставят адреса и контакты семей для встречи. Также подарок можно передать через волонтеров – для этого его нужно отнести в Молодежный ресурсный центр по адресу: ул. Н. Назарбаева, 69 (2 этаж).

Акция "Стань Дедом Морозом" уже стала в Петропавловске настоящей точкой объединения – когда взрослые помогают исполнить детские мечты, а Новый год в СКО действительно становится временем добрых дел и настоящих чудес.