События

Фейерверки под надзором: в Казахстане проводят предновогодние рейды

в Казахстане проводят рейды перед Новым годом, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 19:08 Фото: pixabay
В Казахстане с 20 декабря по 3 января проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названиями "Правопорядок", "Ель" и "Пиротехника", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МВД, мероприятия проводят, чтобы каждый мог спокойно встретить Новый год в кругу семьи, на улице, на праздничных площадках – без угроз для жизни, здоровья и имущества. В эти дни сотрудники полиции совместно с другими службами усилили патрулирование улиц, дворов, торговых точек и мест массового пребывания людей.

"Проводится профилактическая и разъяснительная работа, в том числе с подростками и молодежью, осуществляется контроль за соблюдением правил дорожного движения, миграционного законодательства, пресекается незаконный оборот алкоголя, наркотиков и других запрещенных веществ", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что именно в преддверии Нового года резко возрастает количество травм, пожаров и несчастных случаев, связанных с неправильным использованием фейерверков и петард. Поэтому полиция совместно с противопожарной службой ежегодно проводит специальные мероприятия по контролю за оборотом пиротехнической продукции.

В 2025 году стражи порядка провели более четырех тысяч проверок, выявили около 500 нарушений, изъяли свыше 8 тыс. единиц несертифицированной и опасной пиротехнической продукции.


"Настоятельно рекомендуем приобретать пиротехнические изделия исключительно в специализированных и официальных торговых точках. Обращайте внимание на наличие сертификатов соответствия, внимательно изучайте инструкцию по применению и обязательно проверяйте срок годности продукции. Категорически запрещается использовать просроченную пиротехнику, а также допускать ее использование детьми без присмотра взрослых. Соблюдение этих простых требований – это вопрос личной безопасности, безопасности ваших близких и окружающих", – резюмировали в полиции.

Ранее в МВД рассказали, почему полиция переведена на усиленный режим по всему Казахстану.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
