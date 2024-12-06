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Законодательство РК

В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:27 Фото: Zakon.kz
В Алматы началось оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", направленное на предотвращение незаконной торговли пиротехническими изделиями и обеспечение безопасности граждан, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, мероприятие проводится с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. В рейдах участвуют сотрудники полиции совместно с противопожарной службой ДЧС. Основной задачей кампании является предотвращение незаконного оборота пиротехники, а также контроль над соблюдением правил ее использования.

"Мы проводим локальные рейды для выявления стихийной торговли. Особое внимание уделяется случаям продажи пиротехники несовершеннолетним и ее использованию детьми. Призываем граждан соблюдать меры безопасности и сообщать о нарушениях в правоохранительные органы", — заявил заместитель начальника управления административной полиции ДП Алматы Тимур Серикулы.

За нарушение правил обращения с пиротехникой предусмотрена административная ответственность. Так, применение изделий в непредусмотренных местах влечет ответственность по статье 436 КоАП РК, нарушение правил хранения, учета, использования и торговли — по статье 483 КоАП РК, а незаконная торговля — по статье 196 КоАП РК.

Полиция напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности и призывает граждан ответственно подходить к использованию пиротехники в предновогодний период.

Ранее сообщалось, что 150 нарушений выявили с начала года среди несовершеннолетних в ходе рейдов в Астане. 

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