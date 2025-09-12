Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину

Фото: Zakon.kz

В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок". Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что ОПМ будет проводиться по 14 сентября включительно. "Полиция усилила меры по обеспечению законности и общественного порядка. Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства". Пресс-служба МВД РК 11 сентября 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана высказались о снижении скорости движения авто на дорогах.

