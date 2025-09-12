#АЭС в Казахстане
Общество

Усиленные рейды начались по всему Казахстану: в МВД назвали причину

Машины полиции, полицейские автомобили, полиция, патрульные машины, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
В Казахстане сегодня, 12 сентября 2025 года, стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок". Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что ОПМ будет проводиться по 14 сентября включительно.

"Полиция усилила меры по обеспечению законности и общественного порядка. Особое внимание уделяется профилактике преступлений, выявлению правонарушений, проверке мест массового пребывания граждан, а также соблюдению законодательства".Пресс-служба МВД РК

11 сентября 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана высказались о снижении скорости движения авто на дорогах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
