Новый рекорд: самый высокий солдат начал службу в казахстанской армии

В Абайском гарнизоне проходит срочную воинскую службу, пожалуй, самый высокий солдат Казахстана – рядовой Илья Хальчуков. Его рост составляет 2 метра 10 сантиметров, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны уточнили, что Илья родом из Петропавловска, по образованию автомеханик, решение пойти в армию принял добровольно и при поддержке родных. При этом в его роду великанов нет: отец – 1 метр 90 сантиметров, мама – 1 метр 60 сантиметров.

По словам самого солдата, высокий рост даже помогает ему на занятиях – прежде всего на строевой подготовке и при выполнении физических нормативов.

Фото: пресс-служб МО РК

"Я всегда выделялся ростом, но никогда не считал это проблемой. В армии понял, что главное – не внешние данные, а дисциплина, ответственность и готовность выполнять воинский долг. Здесь я чувствую себя на своем месте и горжусь тем, что служу", – отмечает Илья Хальчуков.

С учетом его индивидуальных особенностей командование части обеспечило необходимые условия: военную форму изготовили по индивидуальным меркам, обувь приобрели по специальному заказу, а спальное место привели в соответствие с ростом военнослужащего.

Ранее мы сообщали, что в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад" служит рядовой Алишер Назымбек, рост которого составляет 2 метра 9 сантиметров.