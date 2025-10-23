В казахстанской армии появился новый рекордсмен по росту

В бригаде морской пехоты регионального командования "Запад" служит самый высокий военнослужащий в истории казахстанской армии – рядовой Алишер Назымбек, чей рост составляет 2 метра 9 сантиметров, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства обороны поделились интересными фактами о жизни солдата.

Известно, что Назымбек родился в Акмолинской области. Необычные физические данные он унаследовал от деда по материнской линии.

Фото: gov.kz

До призыва он окончил Кокшетауский высший многопрофильный колледж гражданской защиты по специальности "Пожарная безопасность". С юных лет занимался спортом – волейболом и кикбоксингом, неоднократно представлял колледж на республиканских соревнованиях.

Алишер Назымбек рассказывает, что с детства мечтал попасть в морскую пехоту.

Фото: gov.kz

"После службы хочу поступить в военное училище и стать офицером. А еще надеюсь попасть в роту почетного караула – с моим ростом, думаю, возьмут", – заключил он.

Также, по данным МО, ранее в бригаде морской пехоты проходили службу военнослужащие-великаны: Денис Балюк (2 м 8 см) и Азат Мухамеджанов (2 м 4 см). Теперь же новый рекорд принадлежит Назымбеку.

