События

Крупные штрафы выписали аэропортам Казахстана

Фото: Zakon.kz
Агентством Казахстана по защите и развитию конкуренции (АЗРК) проведен комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых услуг в регионах страны по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен при реализации авиационного топлива, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 26 декабря 2025 года, по итогам проверок ряд аэропортов привлечены к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства.

"Департаментом агентства по Костанайской области завершено расследование в отношении АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" по признакам злоупотребления доминирующим положением, предусмотренным п.п. 1 ст. 174 Предпринимательского кодекса РК. По итогам расследования в отношении акционерного общества возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 159 КоАП РК. Решением Специализированного суда по административным правонарушениям субъект рынка привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге".Пресс-служба АЗРК

Постановление суда вступило в законную силу.

Также сообщается, что в адрес АО внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.

"Аналогичные меры приняты Департаментом агентства по Кызылординской области по факту нарушений, выявленных в деятельности АО "Аэропорт "Коркыт Ата". В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиатоплива, что также квалифицировано как нарушение п.п. 1 ст. 174 Предпринимательского кодекса РК. По результатам расследования на общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге".Пресс-служба АЗРК

Кроме того, как говорится в релизе, выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиатоплива снижена с 780 000 тенге до 533 750 тенге (без НДС).




Такси без ценовых "качелей": что предложили изменить агрегатору Яндекс

25 декабря 2025 года Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Астане завершил проверку в отношении компании "Центр информационных технологий "Даму". В результате Damumed наказали на 286 млн за монопольные цены на медуслуги.

