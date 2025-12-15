#Казахстан в сравнении
Общество

Такси без ценовых "качелей": что предложили изменить агрегатору Яндекс

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:46 Фото: unsplash
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) совместно с заинтересованными государственными органами и ассоциациями провело очередное заседание мониторинговой группы по деятельности такси, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства от 15 декабря 2025 года, в рамках деятельности мониторинговой группы был заслушан анализ динамического ценообразования Аналитического исследовательского центра развития конкуренции АЗРК, а также информация об исполнении действующих обязательств Яндекс.Такси по комплаенсу.

"По итогам заседания Яндекс.Такси рекомендовано усилить использование прогнозных данных в рамках предиктивной модели для сглаживания ценовой волатильности в пиковые периоды с помощью интеграции в алгоритм данных о возможных всплесках спроса со стороны пассажиров в определенных геозонах. Такой подход позволит включить своевременные методы стимулирования перемещения водителей в необходимые геозоны", – говорится в сообщении.

При выявлении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции агентство будет применять соответствующие меры реагирования.

Весной 2025 года в АЗРК сообщили о проведенном аудите эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс.Такси. По первичным итогам аудита выявили риски в системе, влияющие на ценообразование. Отдельные риски были устранены, по другим Яндекс принял обязательства по их устранению. Летом в ведомстве сообщили о том, что Яндекс.Такси обязали ограничить рост цен в пиковые часы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
