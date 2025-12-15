Такси без ценовых "качелей": что предложили изменить агрегатору Яндекс
По информации ведомства от 15 декабря 2025 года, в рамках деятельности мониторинговой группы был заслушан анализ динамического ценообразования Аналитического исследовательского центра развития конкуренции АЗРК, а также информация об исполнении действующих обязательств Яндекс.Такси по комплаенсу.
"По итогам заседания Яндекс.Такси рекомендовано усилить использование прогнозных данных в рамках предиктивной модели для сглаживания ценовой волатильности в пиковые периоды с помощью интеграции в алгоритм данных о возможных всплесках спроса со стороны пассажиров в определенных геозонах. Такой подход позволит включить своевременные методы стимулирования перемещения водителей в необходимые геозоны", – говорится в сообщении.
При выявлении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции агентство будет применять соответствующие меры реагирования.
Весной 2025 года в АЗРК сообщили о проведенном аудите эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс.Такси. По первичным итогам аудита выявили риски в системе, влияющие на ценообразование. Отдельные риски были устранены, по другим Яндекс принял обязательства по их устранению. Летом в ведомстве сообщили о том, что Яндекс.Такси обязали ограничить рост цен в пиковые часы.