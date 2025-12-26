Самолет Фукуок – Алматы после вылета вернулся в аэропорт

Фото: Zakon.kz

26 декабря в соцсетях появилась информация о том, что самолет авиакомпании Air Astana утром вылетел из Вьетнама и был вынужден вернуться назад. В авиакомпании прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в Telegram-канале Kozachkov offside информации, Airbus после взлета долго кружил вокруг аэропорта Фукуока и потом приземлился. "Наши соотечественники больше двух часов сидят в аэропорту. Предварительно им сообщили, что они вылетят в Казахстан ночью", – говорится в публикации. В авиакомпании прокомментировали инцидент. "Самолет Air Astana, выполнявший 26 декабря рейс КС 162 Фукуок – Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техпричине (неисправность всех туалетных комнат). Воздушное судно вылетело в 10:04 и благополучно приземлилось в 14:14 местного времени. В настоящее время идут работы по устранению неисправности. Вылет рейса отложен до 27 декабря 04:00 местного времени. Горячее питание и напитки были предоставлены. Авиакомпания занимается вопросами трансфера и размещения пассажиров в гостинице. Air Astana приносит извинения за задержку рейса", – говорится в комментарии. Утром 26 декабря сообщалось, что рейс авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира.

