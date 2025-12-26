#Казахстан в сравнении
События

За счет возвращенных активов: в Риддере введен в строй современный больничный комплекс

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30 Фото: пресс-центр ВКО
Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова посетили новый многопрофильный больничный комплекс в городе Риддере, который официально введен в эксплуатацию 24 декабря 2025 года.

В настоящее время в медицинском учреждении завершаются процедуры по получению всех необходимых разрешительных документов, после чего больница начнет принимать пациентов.

Современный больничный комплекс построен за счет средств возвращенных государству активов. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Для Риддера это по-настоящему историческое событие – более полувека в городе не возводились новые больницы, а существующее здание давно не соответствовало современным стандартам и не справлялось с нагрузкой.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Новый объект включает три здания общей площадью более 40 тысяч квадратных метров:

  • поликлинику на 500 посещений в смену (400 взрослых и 100 детей),
  • круглосуточный стационар на 200 коек,
  • отдельный пищеблок.

В стационаре предусмотрены терапевтическое, хирургическое, травматологическое, акушерско-гинекологическое, детское, реабилитационное и паллиативное отделения, а также отделение реанимации. Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием – от маммографа и цифрового рентгена до УЗИ-систем и автоматических анализаторов.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Аким ВКО отметил:

"Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов".

Также министр здравоохранения отметила, что ввод такого объекта значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей города горняков.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

"Это важный шаг для системы здравоохранения региона. Жители Риддера смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, не выезжая в областной центр, а медицинские работники – работать в комфортных и современных условиях", – подчеркнула Акмарал Альназарова.

На сегодняшний день в больничном комплексе завершается расстановка медицинского оборудования и мебели, акт приемки уже подписан и проходит регистрацию в органах юстиции. После завершения всех формальностей учреждение начнет полноценную работу.

новая больница в Риддере, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:30

Фото: пресс-центр ВКО

Открытие нового больничного комплекса станет ключевым элементом обновления медицинской инфраструктуры Риддера и заметно улучшит качество жизни горожан.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
