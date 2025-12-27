Будет ли снег на Новый год в Алматы: синоптики дали прогноз на 7 дней

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на конец 2025 года и начало 2026-го. Согласно данным Гидрометцентра, в выходные начнется выпадение осадков, а с начала календарного нового года – похолодание.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, погода в предстоящий период – с 27 декабря по 2 января – в Алматы будет изменчивой.

"В ночь на субботу прогнозируются осадки – дождь, снег. Температура ночью опустится до -1-3°C, а днем повысится до +4°C", – рассказал Даулет Кисебаев.

При этом до 31 декабря в южной столице погода прогнозируется без осадков.

Также синоптик рассказал, какая будет погода в новогоднюю ночь.

"Температура воздуха продержится в пределах: ночью 0-5°С, днем +4+9°С. Днем 31 декабря, сутки 1 января с прохождением фронтальных разделов прогнозируются осадки – дождь с переходом в снег", – уточнил синоптик.

Как отметил эксперт, на весь период прогнозируются туманы, которые будут опускаться в основном в ночные и утренние часы. При выпадении осадков ожидается формирование гололеда, который может вызвать заторы на автомагистралях.

"Температура воздуха в эти дни в ночные часы будет держаться на уровне около 0°С, а днем понизится с +7+9°С до +3+5°С. Ветер с северо-восточного поменяет направление на западный и будет от слабого до умеренного", – заключил Даулет Кисебаев.

Прогноз погоды по Алматы на 27 декабря 2025 – 2 января 2026 года.

27 декабря: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег. Опустится туман, на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.

29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.

30 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°+1°C, днем +7+9°C.

31 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +7+9°C.

1 января: облачно, временами осадки – дождь, снег, туман и гололед. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +3+5°C.

2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +3+5°C.

Ранее представители "Казгидромета" рассказали, что морозная погода накроет почти весь Казахстан.